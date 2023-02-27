Россиян предупредили о распространенной ошибке при лечении насморка

Отоларинголог Зайцев: самолечение каплями является лишь симптоматической терапией насморка

Использование сосудосуживающих капель не лечит насморк, объяснил отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. О распространенной ошибке россиян при лечении ринита он предупредил в беседе с Ura.ru.

По словам Зайцева, самолечение такими каплями является лишь симптоматической терапией. «Люди думают, что они сейчас покапают капельки, и все пройдет. Нет. Это самообман. Выхода из этой ситуации нет», — сказал Зайцев. Он добавил, что в случае ринита необходим визит к врачу, который назначит правильные лекарственные препараты или процедуры.

Кроме того, он объяснил, почему при низкой температуре у человека появляется жидкость в носу. «Чтобы слизистая не была резко переохлаждена на морозе, из нижней носовой раковины выделяется жидкость. Ее вытесняет организм. Она образует слизистую прослойку. Это считается нормой до определенной степени», — объяснил он.

Ранее Зайцев предупредил, что пирсинг ушей может привести к патологиям внутренних органов. В частности, уточнил врач, он может вызвать проблемы с сердцем.