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13:00, 27 февраля 2023Забота о себе

Россиян предупредили о распространенной ошибке при лечении насморка

Отоларинголог Зайцев: самолечение каплями является лишь симптоматической терапией насморка

Фото: Brittany Colette / Unsplash

Использование сосудосуживающих капель не лечит насморк, объяснил отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. О распространенной ошибке россиян при лечении ринита он предупредил в беседе с Ura.ru.

По словам Зайцева, самолечение такими каплями является лишь симптоматической терапией. «Люди думают, что они сейчас покапают капельки, и все пройдет. Нет. Это самообман. Выхода из этой ситуации нет», — сказал Зайцев. Он добавил, что в случае ринита необходим визит к врачу, который назначит правильные лекарственные препараты или процедуры.

Кроме того, он объяснил, почему при низкой температуре у человека появляется жидкость в носу. «Чтобы слизистая не была резко переохлаждена на морозе, из нижней носовой раковины выделяется жидкость. Ее вытесняет организм. Она образует слизистую прослойку. Это считается нормой до определенной степени», — объяснил он.

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Ранее Зайцев предупредил, что пирсинг ушей может привести к патологиям внутренних органов. В частности, уточнил врач, он может вызвать проблемы с сердцем.

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Александра Лисица
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