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13:00, 20 февраля 2023Забота о себе

Россиян предупредили об опасности пирсинга ушей для сердца

Отоларинголог Владимир Зайцев: пирсинг ушей может привести к проблемам с сердцем

Фото: Unsplash

Пирсинг ушей может привести к патологиям внутренних органов, в частности, вызвать проблемы с сердцем. Об этой потенциальной опасности россиян предупредил отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с News.ru.

Врач заявил, что люди относятся к проколам ушных раковин «достаточно бесшабашно», хотя они могут спровоцировать боли в сердце и желудке и негативно повлиять на все системы организма. Причиной возможной патологии внутренних органов является многолетний контакт металла с ушами.

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Также, по словам Зайцева, пирсинг оставляет рубцы и спайки на коже, что внешне выглядит крайне неэстетично и может стать причиной неуверенности в себе.

Ранее врач-отоларинголог Марина Бобылева назвала способы облегчить симптомы насморка. По ее словам, способов быстро вылечить это проявление респираторной инфекции не существует, однако человек может улучшить свое самочувствие при помощи промывания носа солевыми растворами.

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Наталья Обрядина
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