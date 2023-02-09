Россиянам назвали способы облегчить симптомы насморка

Лор Марина Бобылева посоветовала промывать нос солевыми растворами для облегчения насморка

Способов для быстрого избавления от насморка не существует, однако для облегчения его симптомов можно промывать нос солевыми растворами. Об этом врач-оториноларинголог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Марина Бобылева рассказала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Лор назвала насморк одним из проявлений респираторных инфекций. Этот недуг обладает определенной стадийностью, то есть организм должен пройти все стадии воспаления, последняя из которых — выздоровление. Также насморк может наблюдаться при аллергических ринитах или синуситах, поэтому, если он не проходит дольше семи-десяти дней, следует обратиться к врачу для установления причины.

По словам Бобылевой, это заболевание часто кажется несерьезной проблемой, однако оно существенно влияет на общее самочувствие и снижает качество жизни. Чтобы облегчить проявления насморка, она посоветовала использовать солевые растворы.

Солевые растворы — одно из лучших средств для борьбы с насморком. Их можно применять с раннего возраста, они выпускаются в виде капель, спреев или флаконов для промывания. Также снять заложенность помогут сосудосуживающие капли. Они хорошо снимают отек слизистой носа, но эффект у них временный, и, увы, существует риск привыкания, поэтому пользоваться этими препаратами следует очень осторожно Марина Бобылева Врач-оториноларинголог

Также врач предупредила об опасности средств народной медицины против насморка. Она призвала отказаться от использования местных раздражающих слизистую методов «лечения», включая закапывание в нос сока алоэ или каланхоэ. По ее словам, против насморка они неэффективны и могут спровоцировать ожог слизистой, аллергические реакции.

Ранее эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова раскрыла неочевидную опасность привычки переносить болезни на ногах. Она заявила, что несоблюдение рекомендаций по лечению вирусных инфекций может привести к развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона.