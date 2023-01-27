Россиянам назвали неочевидную опасность привычки переносить болезни на ногах

Эндокринолог Павлова: перенесенные на ногах вирусы могут стать причиной болезни Паркинсона

Перенесенные на ногах вирусные болезни могут стать неочевидной причиной развития болезней Альцгеймера и Паркинсона. Об этом рассказала в своем Telegram-канале эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

Врач назвала частую у россиян привычку переносить простуду на ногах и заражать коллег крайне опасной. Она рассказала, что учеными доказана связь между вирусами и тяжелыми нейродегенеративными заболеваниями. «В журнале Science вышла статья с результатами исследования, в котором были проанализированы данные за 20 лет 10 миллионов американских военнослужащих. Обнаружена прямая связь между перенесенным вирусом Эпштейна — Барр и последующим рассеянным склерозом», — подчеркнула Павлова.

в 5 раз повышается риск деменции из-за перенесенного гриппа

Эндокринолог отметила, что многие на практике заметили, что у переболевших COVID-19 снижается память, а у пожилых людей может развиться слабоумие. Это, по ее словам, также доказывает связь вирусов и поражения нервной системы. Тем не менее в большинстве случаев нервная система страдает из-за вирусной пневмонии. Вирусы гриппа также вызывают разнообразные нейродегенеративные заболевания, кроме рассеянного склероза, заявила эндокринолог.

в 31 раз повышается вероятность развития болезни Альцгеймера, если человек перенес вирусный энцефалит

«И еще одно важное уточнение: риск нейродегенерации после вирусной инфекции развивается в течение года, а не через 10-15 лет», — добавила Павлова. Поэтому, по ее словам, важно следовать простому правилу: если заболел, оставайся дома и лечись.

Ранее Зухра Павлова рассказала, что в ближайшее время миллиардам людей грозит глухота. По ее словам, во всем виновато неправильное использование наушников.