Сестра Майли Сайрус посетила Неделю моды в прозрачном платье-кольчуге без белья

Сестра Майли Сайрус Ноа посетила Неделю моды в Милане в платье-кольчуге без белья

Американская актриса и певица Ноа Сайрус появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует Daily Mail.

23-летняя сестра Майли Сайрус посетила Неделю моды, проходящую в Милане, в черном платье-кольчуге с капюшоном, прозрачный материал которого оголял ее тело. На размещенных кадрах видно, что знаменитость отказалась от нижнего белья, а в руках она держала небольшую сумку в тон одежды.

В то же время ее волосы были распущены, а на лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках. В качестве обуви инфлюэнсер выбрала кожаные сапоги на шпильке. При этом бренд блестящего наряда журналисты не раскрыли.

В январе Ноа Сайрус также пришла на Неделю моды в оголяющем грудь платье. Сестра Майли Сайрус надела наряд бренда Stéphane Rolland черного цвета с вырезом в области груди. На размещенных кадрах видно, что декольте оформлено цепью, которая прикрывала оголенную грудь девушки, отказавшейся от нижнего белья.