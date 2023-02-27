В России раскрыли схему обналичивания денег через рестораны

РБК: в России нашли «ресторанную схему» обналичивания денег на 100 миллиардов рублей в год

Росфинмониторинг, Центробанк и Федеральная налоговая служба (ФНС) России раскрыли схему обналичивания денег через рестораны, которая на своем пике позволяла выводить из системы до 100 миллиардов рублей в год. Об этом со ссылкой на результаты межведомственной проверки, которая попала в распоряжение издания, сообщает РБК.

Мошенники работали через расчетную небанковскую кредитную организацию «Русский инвестиционный банк» (РНКО «РИБ»), на ее базе был фактически создан собственный процессинг и центры обработки данных, позволявшие запутывать платежи. Для схемы были закуплены около пяти тысяч терминалов по приему наличности, найдены лояльные банки.

При этом у РИБ не было права на собственный эквайринг, поэтому он стал агентом крупного эквайера по привлечению новых клиентов. Также организация выполняла расчетную функцию, ключевую для схемы. На этом этапе платежи, приходившие от ресторанов, уходили многочисленным поставщикам наличных — автосалонам, туроператорам, аптекам.

Клиент заведения получал нормально выглядящий чек, кешбэк в банке, выписку по платежу, но деньги рестораны получали не на счет, а забирали из терминала другой организации до инкассации. Таким образом, безналичный поток подменялся на наличный. Схема работала в период с 2018-го по 2022 годы, размер непосредственно преступного дохода составлял 8-10 миллиардов рублей в год. Как ранее отмечали в ФНС, все выгодоприобретатели и посредники установлены.

Чтобы принять участие в обналичивании, владелец ресторана должен был связаться с анонимным менеджером, согласиться с предложенной схемой и разрешить перенастройку платежного терминала и установку оборудования. Таким образом, указал вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, все участники схемы понимали ее полную противозаконность.

Глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров предположил, что преступников сгубила жадность. Обороты ресторанной схемы были слишком высоки для отрасли, чтобы на пропажу никто не обратил внимания.

РНКО «РИБ» лишилась лицензии Центробанка в апреле 2021 года. Причиной стало обвинение в нарушении федеральных законов и требований нормативных актов Банка России, а также обслуживании нелегальных казино и букмекерских контор. После этого схему перенесли в другие кредитные организации.