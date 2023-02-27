Премьер Венгрии поддержал план Китая по мирному урегулированию на Украине

Премьер Венгрии Орбан: план Китая по мирному урегулированию на Украине является полезным

План Китая по мирному урегулированию на Украине является важным. С поддержкой плана КНР выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его цитирует РИА Новости.

«Мы считаем важным мирный план Китая и поддерживаем его», — сказал премьер, добавив, что Венгрия призывает к установлению мира на Украине на всех международных площадках.

24 февраля власти Китая представили план по достижению мира на Украине, состоящий из 12 пунктов. В них Пекин призывает прекратить боевые действия и возобновить мирный диалог между Киевом и Москвой. КНР также призвала стороны конфликта отказаться от менталитета холодной войны.