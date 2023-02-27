В Венгрии оценили возможность завершения конфликта на Украине из-за санкций

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что поставки оружия Запада Украине не остановят конфликт

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил на вопрос о том, способны ли санкции против России и поставки вооружения Запада на Украину помочь остановить конфликт в стране. Его слова приводит РИА Новости.

Сийярто оценил возможность завершения противостояния и подчеркнул, что перечисленные меры не его остановят. По его мнению, главной целью международного сообщества должно быть спасение жизней людей. Однако этого возможно добиться только миром, считает министр, поэтому Венгрия призывает к скорейшему прекращению боевых действий.

«Мы — на стороне мира, потому что не хотим, чтобы гибло больше людей. И к сожалению, в нынешних условиях вести рациональный диалог об урегулировании этой ситуации просто… не скажу, что безнадежно — потому что надежда есть всегда. Но эта надежда невелика», — заявил Сийярто.

Ранее в Венгрии назвали условие для завершения конфликта на Украине. Премьер-министр страны Виктор Орбан предположил, что кризис закончится переговорами Москвы и Вашингтона.