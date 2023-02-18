В Венгрии назвали условие для завершения конфликта на Украине

Премьер Венгрии Орбан: конфликт на Украине закончится переговорами Москвы и Вашингтона

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал условие для завершения конфликта на Украине. По словам политика, он должен закончиться переговорами Москвы и Вашингтона. Об этом глава правительства заявил в ходе выступления, посвященного итогам 2022 года. Трансляцию мероприятия ведет телеканал М1.

«Мы знаем, что переговоры будут идти не между русскими и украинцами. Мир наступит, когда переговоры друг с другом проведут американцы и русские. Это неизбежно произойдет», — объяснил он, добавив, что чем позже это случится, тем большую цену всем придется заплатить.

Ранее Орбан заявил что в НАТО и Европейском союзе все выступают за продолжение вооруженного конфликта на Украине, кроме Будапешта. Он заверил, что Венгрия не допустит, чтобы ее втянули в конфликт, хотя заметил, что сделать это будет нелегко.