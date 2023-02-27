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10:30, 27 февраля 2023Силовые структуры

Рабочий российского завода поджег две полицейские машины и склад Росгвардии

В СПб полиция задержала рабочего завода за поджог полицейских машин и склада Росгвардии

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге полиция задержала 38-летнего рабочего завода по подозрению в серийных поджогах; он сжег две полицейские машины и склад Росгвардии. Об этом сообщает Baza.

У мужчины во время задержания полицейские обнаружили два коктейля Молотова, видеокамеру, перчатки, балаклаву и зажигалки. Он намеревался поджечь служебные автомобили правоохранителей. Дома у подозреваемого силовики нашли компоненты для изготовления коктейля Молотова и два килограмма селитры.

На допросе мужчина заявил, что поджоги совершал из-за несогласия с проведением специальной военной операции.

По данным следствия, он причастен к нападению на склад вневедомственной охраны Росгвардии на Заневском проспекте в конце января. 20 февраля он поджег две полицейские машины на парковке на Тихорецком проспекте.

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Любовь Ширижик
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