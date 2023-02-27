Поджигателя полицейских машин и склада Росгвардии отправили в СИЗО

В Петербурге суд арестовал рабочего завода за поджог полицейских машин и склада Росгвардии

Начало событий в новости Рабочий российского завода поджег две полицейские машины и склад Росгвардии

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу местного жителя Алексея Баранова, обвиняемого в поджогах полицейских машин и склада Росгвардии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Решение принято по ходатайству следствия. Мужчина арестован до 19 апреля, его отправили в СИЗО.

Следствие вменяет Баранову совершение преступлений, предусмотренных статьей 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Из материалов дела следует, что в ночь на 19 января он разбил окно на первом этаже здания склада вневедомственной охраны и влил в отверстие горючую жидкость, но поджечь не успел и скрылся. Также следствие считает его причастным к поджогу служебных автомобилей ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Баранов был задержан 25 февраля, ему предъявлено обвинение.

Ранее 27 февраля сообщалось о его задержании. Известно, что 38-летний мужчина работал на заводе. Во время задержания полицейские обнаружили при нем два коктейля Молотова, видеокамеру, перчатки, балаклаву и зажигалки. Дома у него силовики нашли компоненты для изготовления коктейля Молотова и два килограмма селитры.

На допросе мужчина заявил, что поджоги совершал из-за несогласия с проведением специальной военной операции.