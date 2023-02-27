Пилот показал секретную комнату стюардесс в самолете и удивил пользователей сети

Американский пилот Стив Джордано показал кровать, на которой в самолете спят стюардессы

Американский пилот устроил подписчикам онлайн-экскурсию по самолету Boeing 787 и показал секретную комнату стюардесс для сна. Видео удивило пользователей сети, на него обратило внимание издание Daily Star.

На кадрах Стив Джордано (Steve Giordano) прошел в переднюю часть самолета и снял отсек, похожий на шкаф. Он открыл дверцу в него и показал лестницу, которая вела в спальную зону с двумя матрасами и занавесками. Также в помещении находилось маленькое сиденье возле двери.

Джордано уточнил, что занавески нужны для уединения во время сна: с их помощью бортпроводник может отгородиться от второго члена экипажа, который спит на соседней кровати. Пилот также заметил, что комнаты в Boeing 787 довольно тесные, но удобные.

Подписчики в комментариях удивились секретной комнате, заявив, что не знали о ее существовании. Один из пользователей отметил удобство спальных мест, однако усомнился, что смог бы спать так близко с малознакомым человеком. Другой юзер пошутил, что это лучшие места первого класса в самолете.

Ранее бывшая американская стюардесса круизного лайнера рассказала в видеоролике о двух комнатах на борту судов, которые скрыты от глаз туристов. Так, первой комнатой оказался морг. Автор видео вспомнила, что однажды во время работы видела, как из этого помещения вывозили тело.

