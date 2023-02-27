Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:27, 27 февраля 2023Силовые структуры

Россиянин задушил 37-летнюю сожительницу и получил восемь лет колонии

В Иркутской области осудили на восемь лет мужчину, задушившего 37-летнюю сожительницу

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Иркутской области суд приговорил к восьми годам лишения свободы 46-летнего местного жителя за убийство 37-летней сожительницы. Об этом в понедельник, 27 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 17 августа 2022 года фигурант поссорился с возлюбленной и задушил ее. Пара прожила вместе десять лет, уточняет «Комсомольская правда». Они часто конфликтовали после употребления алкоголя.

Ранее стало известно, что на Алтае мужчина убил бывшую жену в день развода.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили о сосредоточении своих войск на границе с Приднестровьем
Евросоюз продлил санкции против Белоруссии
Пилот показал секретную комнату стюардесс в самолете и удивил пользователей сети
Московские казаки раскрыли подробности службы в столице
Казахстан собрался прекратить экспорт газа
США передали Украине более миллиарда долларов помощи
Эпизод сериала «Одни из нас» поднял продажи менструальных чаш
Всемирный банк подсчитал ущерб от землетрясений в Турции
США постарались непублично узнать позицию России по ДСНВ
Известная блогерша сбежала с Бали из-за риска похищения сумасшедшим поклонником
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.