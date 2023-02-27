Россиянин задушил 37-летнюю сожительницу и получил восемь лет колонии

В Иркутской области осудили на восемь лет мужчину, задушившего 37-летнюю сожительницу

В Иркутской области суд приговорил к восьми годам лишения свободы 46-летнего местного жителя за убийство 37-летней сожительницы. Об этом в понедельник, 27 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 17 августа 2022 года фигурант поссорился с возлюбленной и задушил ее. Пара прожила вместе десять лет, уточняет «Комсомольская правда». Они часто конфликтовали после употребления алкоголя.

Ранее стало известно, что на Алтае мужчина убил бывшую жену в день развода.