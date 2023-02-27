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10:01, 27 февраля 2023Силовые структуры

Россиянин убил бывшую жену в день развода из-за ее встречи с мужчиной

На Алтае мужчина убил бывшую жену в день развода из-за ее встречи с мужчиной

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

На Алтае 40-летний местный житель обвиняется в убийстве 37-летней бывшей жены в день их развода. Об этом в понедельник, 27 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Следствие установило, что 24 октября 2022 года супруги развелись и вечером россиянин увидел женщину с мужчиной. Фигурант на автомобиле преследовал потерпевшую, и, когда она остановилась на обочине, выбежал из своего автомобиля, разбил стекло автомобиля, в котором находилась женщина, и складным ножом нанес ей не менее 16 ударов в грудную клетку и шею. От полученных травм женщина скончалась на месте. Полицию обвиняемый вызвал сам, его заключили под стражу. У потерпевшей было четверо детей от 3 до 14 лет, их передали родственникам.

Ранее сообщалось, что под Астраханью будут судить мужчину, из-за ревности забившего колуном соперника.

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Илона Палей
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