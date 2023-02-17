Россиянин побил сожительницу и забил до смерти ее знакомого из-за ревности

Под Астраханью будут судить мужчину, из-за ревности забившего колуном соперника

В Астраханской области суд рассмотрит дело 43-летнего местного жителя об убийстве 41-летнего знакомого и попытке расправы над 44-летней сожительницей. Об этом в пятницу, 17 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 13 декабря 2022 года фигурант вернулся домой и обнаружил свою подругу в компании приятеля. Он приревновал, схватил колун и стал бить россиянку. Затем он забил до смерти соперника. Отмечается, что женщине удалось выбежать из жилища и спрятаться у соседей.

По факту произошедшего было возбуждено дело по статье об убийстве и покушении на убийство.

Ранее стало известно, что под Челябинском осудят мужчину, застрелившего жену и пытавшегося убить свидетелей расправы.

