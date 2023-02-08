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18:51, 8 февраля 2023Силовые структуры

Россиянин застрелил из ружья жену и попытался расстрелять свидетелей расправы

Под Челябинском осудят мужчину, застрелившего жену и пытавшегося убить свидетелей расправы

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Карталинский городской суд Челябинской области рассмотрит дело 33-летнего местного жителя, убившего 34-летнюю жену и пытавшегося убить двоих мужчин. Об этом в среду, 8 февраля, «Ленте.ру» сообщили в Центральном межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 21 февраля 2022 года фигурант пришел к зданию железнодорожной станции Карталы, где работала его супруга. Они поссорились. Тогда мужчина достал ружье и выстрелил в возлюбленную, нанеся смертельное ранение. Затем он зашел в помещение станции, чтобы понять, были ли свидетели расправы. Там россиянин заметил двоих мужчин. Он выстрелил в них и сбежал. Врачам удалось спасти потерпевших.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 (Убийство) УК РФ и по статье о покушении на убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление.

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Екатерина Власова
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