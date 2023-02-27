Росгвардейцы обнаружили схрон в заброшенном доме и предотвратили диверсию в ДНР

Спецназ Росгвардии обнаружил схрон с минами и гранатами, предотвратив диверсию в ДНР

Росгвардейцы помогли предотвратить диверсию в Донецкой народной Республике (ДНР). Об этом в понедельник, 27 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, спецназ Росгвардии обнаружил схрон в заброшенном доме. Он располагался недалеко от маршрутов передвижения войск. Из него изъяли осколочные минометные мины, ручные гранаты, выстрелы к РПГ-7 и емкости, предположительно, с горючими веществами. Кроме того, в подвале дома нашли банку с пластидом массой до трех килограмм, начиненную поражающими элементами и обмотанную проводами.

Все это могло быть использовано для совершения диверсионно-террористического акта. В настоящий момент находки обезвредили.

Ранее стало известно, что в ЛНР Росгвардия сохранила дом, в стене которого застрял неразорвавшийся снаряд.