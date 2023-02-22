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17:35, 22 февраля 2023Силовые структуры

Саперы обезвредили застрявший в стене частного дома снаряд в ЛНР

В ЛНР Росгвардия сохранила дом, в стене которого застрял неразорвавшийся снаряд

Фото: Росгвардия

Росгвардейцы сохранили частный дом жителей Луганской народной республики (ЛНР), внутри которого находился неразорвавшийся снаряд. Об этом в среду, 22 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, саперы спецслужбы узнали от главы администрации населенного пункта, что в результате обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) в стене дома застрял боеприпас. Он не разорвался и был опасен для жителей. Тогда росгвардейцы оцепили здание, достали снаряд и уничтожили его.

В итоге жизни граждан удалось спасти, а дом — сохранить. Это оказался 125 миллиметровый танковый снаряд.

Ранее стало известно, что росгвардейцы обнаружили тайники с автоматами и боеприпасами под Херсоном и в Запорожье.

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Екатерина Власова
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Саперы обезвредили застрявший в стене частного дома снаряд в ЛНР
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