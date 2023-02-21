Росгвардия нашла тайники с оружием и боеприпасами под Херсоном и в Запорожье

Росгвардейцы обнаружили тайники с автоматами и боеприпасами под Херсоном и в Запорожье

Росгвардия обнаружила тайники с оружием и боеприпасами в Херсонской и Запорожской областях. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, спецназ войск национальной гвардии во время разведки нашел в лесу недалеко от населенных пунктов схроны. Из них изъяли автоматы, карабины, пистолеты, охотничьи ружья, гранаты различного типа, мины, реактивные и осколочно-фугасные снаряды, «коктейли Молотова» и более двух тысяч патронов.

Ранее стало известно, что росгвардейцы уничтожили более 200 взрывоопасных предметов, склады и боевую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Херсоном и в Запорожье.