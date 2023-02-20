Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:43, 20 февраля 2023Силовые структуры

Росгвардия уничтожила 200 взрывоопасных предметов ВСУ под Херсоном и в Запорожье

Росгвардейцы уничтожили 200 гранат, снарядов и мин военных ВСУ под Херсоном и в Запорожье
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Росгвардейцы уничтожили более 200 взрывоопасных предметов, склады и боевую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской и Запорожской областях. Об этом в понедельник, 20 февраля, «Ленте.ру» сообщили в Росгвардии.

По данным ведомства, военнослужащие инженерно-саперных подразделений нашли гранаты, снаряды, мины, в том числе иностранного производства, а также более двух килограммов тротила.

Кроме того, бойцы спецслужбы обнаружили недалеко от населенного пункта под железобетонным мостом противотанковую управляемую ракету (ПТУР) и несколько ручных противотанковых гранатометов. Всего артиллеристы ведомства выполнили более 600 задач, в том числе уничтожили склады боеприпасов и боевую технику противника.

Ранее стало известно, что военнослужащие Росгвардии обнаружили замаскированные схроны украинских военных в трех районах Донецкой Народной Республики (ДНР), оттуда изъято большое количество боеприпасов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В граничащем с Украиной российском регионе погибли шесть срочников
В США заявили о потере веры Запада в победу Украины
В США рассказали о множестве планов визита Байдена в Киев
В «Шиннике» объяснили слова тренера о гордости за драку игроков с украинцами
ФСБ задержала более 30 человек по делу о хищениях в ПФР
Меркель в разговоре с пранкерами призвала Запад быть вместе с Украиной
Россиянка описала Абхазию словами «рай мошенников и помогателей»
На Украине понадеялись на решение подвисших вопросов после визита Байдена
В Евросоюзе начали переговоры со Словакией насчет Украины
Байден посетил Киев в галстуке в цветах украинского флага
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.