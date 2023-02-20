Росгвардия уничтожила 200 взрывоопасных предметов ВСУ под Херсоном и в Запорожье

Росгвардейцы уничтожили 200 гранат, снарядов и мин военных ВСУ под Херсоном и в Запорожье

Росгвардейцы уничтожили более 200 взрывоопасных предметов, склады и боевую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской и Запорожской областях. Об этом в понедельник, 20 февраля, «Ленте.ру» сообщили в Росгвардии.

По данным ведомства, военнослужащие инженерно-саперных подразделений нашли гранаты, снаряды, мины, в том числе иностранного производства, а также более двух килограммов тротила.

Кроме того, бойцы спецслужбы обнаружили недалеко от населенного пункта под железобетонным мостом противотанковую управляемую ракету (ПТУР) и несколько ручных противотанковых гранатометов. Всего артиллеристы ведомства выполнили более 600 задач, в том числе уничтожили склады боеприпасов и боевую технику противника.

Ранее стало известно, что военнослужащие Росгвардии обнаружили замаскированные схроны украинских военных в трех районах Донецкой Народной Республики (ДНР), оттуда изъято большое количество боеприпасов.