Росгвардия нашла в ДНР замаскированные схроны украинских военных

Росгвардия обнаружила в трех районах ДНР замаскированные схроны украинских военных

Военнослужащие Росгвардии обнаружили замаскированные схроны украинских военных в трех районах Донецкой Народной Республики (ДНР), оттуда изъято большое количество боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Из тайников вывезено и уничтожено большое количество боеприпасов и взрывчатых веществ. Среди обнаруженного арсенала имелись натовские образцы стрелкового и артиллерийского вооружения, боевые машины Вооруженных сил Украины и самоходная артиллерийская установка.

В ходе адресных проверок росгвардейцы нашли заброшенные частные дома, где прежде скрывались украинские военные. В оставленных там телефонах есть переписка со спецслужбами Украины и фотографии инженерных сетей коммуникаций, находящихся под охраной Росгвардии. Там также было военное обмундирование ВСУ и флешки, имеющие отношение к воинской части украинской армии.

16 февраля сообщалось, что на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) спецназ Росгвардии обнаружил документы Агентства США по международному развитию (USAID) с инструкциями по дестабилизации востока Украины. В них говорится о том, как правильно организовывать работу по дискредитации России в глазах местного населения, выставляя ее страной-агрессором.