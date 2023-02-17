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13:31, 17 февраля 2023Силовые структуры

Росгвардия нашла в ДНР замаскированные схроны украинских военных

Росгвардия обнаружила в трех районах ДНР замаскированные схроны украинских военных

Фото: Росгвардия

Военнослужащие Росгвардии обнаружили замаскированные схроны украинских военных в трех районах Донецкой Народной Республики (ДНР), оттуда изъято большое количество боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Из тайников вывезено и уничтожено большое количество боеприпасов и взрывчатых веществ. Среди обнаруженного арсенала имелись натовские образцы стрелкового и артиллерийского вооружения, боевые машины Вооруженных сил Украины и самоходная артиллерийская установка.

В ходе адресных проверок росгвардейцы нашли заброшенные частные дома, где прежде скрывались украинские военные. В оставленных там телефонах есть переписка со спецслужбами Украины и фотографии инженерных сетей коммуникаций, находящихся под охраной Росгвардии. Там также было военное обмундирование ВСУ и флешки, имеющие отношение к воинской части украинской армии.

16 февраля сообщалось, что на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) спецназ Росгвардии обнаружил документы Агентства США по международному развитию (USAID) с инструкциями по дестабилизации востока Украины. В них говорится о том, как правильно организовывать работу по дискредитации России в глазах местного населения, выставляя ее страной-агрессором.

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Любовь Ширижик
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