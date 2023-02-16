Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:20, 16 февраля 2023Силовые структуры

Росгвардия нашла в ЛНР документы об участии США в дестабилизации востока Украины

Росгвардия нашла в ЛНР документы USAID с инструкциями по дискредитации России

Фото: Росгвардия

На территории Луганской Народной Республики (ЛНР) спецназ Росгвардии обнаружил документы Агентства США по международному развитию (USAID) с инструкциями по дестабилизации востока Украины. Об этом в четверг, 16 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Росгвардии, в инструкциях говорится о том, как правильно организовывать работу по дискредитации России в глазах местного населения, выставляя ее страной-агрессором. В работе с молодежью под прикрытием идей гендерного равенства пропагандировались ценности ЛГБТ-сообщества. Отмечается, что главы местных администраций, участвовавшие в этой работе, строили ее на основе методичек и справочников, изданных под редакцией USAID.

«Обнаруженные пособия в подавляющем большинстве ярко свидетельствуют о планомерном и целенаправленном разжигании межнациональной розни и ненависти по отношению к Российской Федерации. Найденные росгвардейцами материалы переданы компетентным органам», — сообщили в пресс-службе ведомства.

14 февраля сообщалось, что Росгвардия выявила пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской и Херсонской областях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Азамат Асланов
Обсудить
Последние новости
Глава Севастополя раскрыл подробности атаки беспилотников ВСУ
Блокадница сварилась заживо в квартире в Петербурге
Житель ЛНР получил 19 лет колонии за шпионаж в пользу Украины
Российские продавцы обязались снимать с полок копии известных зарубежных брендов
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества на маркетплейсах
Франции предрекли роль ведущей военной державы в Европе
Немцы оценили риски поражения Украины
Певица Пинк раскрыла секрет похудения после серьезных проблем со здоровьем
Ереван передал Баку предложения по мирному договору
В ДНР заявили о взятии под контроль всех высот в окрестностях Артемовска
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.