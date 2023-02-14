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17:01, 14 февраля 2023Силовые структуры

Росгвардия обнаружила 11 пособников ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Росгвардейцы за сутки выявили 11 пособников ВСУ под Херсоном и в Запорожье

Фото: Пресс-служба «Росгвардии»

Росгвардия выявила пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской и Херсонской областях. Об этом во вторник, 14 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным спецслужбы, росгвардейцы проводили адресные мероприятия и за сутки обнаружили 11 подозреваемых в пособничестве украинским военнослужащим.

Отмечается, что один из задержанных, кроме передачи информации о местоположении и маршрутах передвижения российской армии, прослушивал радиочастоты силовиков с помощью иностранного оборудования.

Ранее стало известно, что росгвардейцы пресекли работу свыше 40 операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины в Луганской народной республике.

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Екатерина Власова
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