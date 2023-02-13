Росгвардия пресекла работы 48 операторов БПЛА ВСУ в зоне СВО

Военнослужащие Росгвардии пресекли работу 48 операторов БПЛА ВСУ в зоне СВО в ЛНР

Росгвардейцы пресекли работу свыше 40 операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в понедельник, 13 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, военнослужащие спецслужбы во время разведки вскрыли расчеты украинских БПЛА и передали координаты российской артиллерии.

Отмечается, что обнаружить аппараты удалось с помощью современных средств разведки. В итоге за неделю росгвардейцы нашли 48 целей. Большинство из них были ликвидированы.

Ранее Росгвардия рассказала об эффективном способе борьбы с окопавшимся противником.