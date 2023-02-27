Зеленский ввел санкции против Елены Исинбаевой

Президент Украины Зеленский ввел санкции против спортсменов РФ Исинбаевой и Тарпищева

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности страны (СНБО) о санкциях сроком на 50 лет против российских спортсменов. Соответствующий указ размещен на сайте офиса украинского лидера.

Под ограничения попали легкоатлетка Елена Исинбаева и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Также санкции были наложены на пловца Александра Попопва и почетного президента Олимпийского комитета России Виталия Смирнова.

Ранее Зеленский после принятия нового, десятого пакета антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) призвал усилить давление на Москву. По его словам, Киев ожидает от ЕС решительных шагов против российской госкорпорации «Росатом» и атомной промышленности, а также увеличения давления на российские банки и военнослужащих.

