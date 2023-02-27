ФСБ возбудила дело о создании террористической ячейки «Сеть» в Москве

ФСБ возбудила дело о создании ячейки террористического сообщества «Сеть» в Москве

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело в связи с созданием в Москве террористической ячейки «Сети» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В рамках расследования спецслужбы провели обыски у фигурантов дела и их родственников. В столицу этапированы ранее осужденные члены Сети. Их поместили в СИЗО «Лефортово». Они дают признательные показания.