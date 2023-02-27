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17:01, 27 февраля 2023Среда обитания

Раскрыта динамика цен на жилье для богатых в Сочи

NF Group: по итогам 2022 года цены на элитное жилье в Сочи выросли на треть

Фото: Сергей Ворсин / Коммерсантъ

По итогам 2022 года стоимость элитной недвижимости в Сочи повысилась на треть, до 2,4 миллиона рублей за квадратный метр. Информацию о динамике цен на жилье для богатых в курортном городе «Ленте.ру» раскрыли аналитики NF Group.

По словам экспертов, стоимость недвижимости увеличилась за счет прямого ее повышения в реализуемых объектах. За прошедший год в Сочи было продано около 70 элитных лотов — это на 42 процента ниже, чем в 2021 году, который оказался рекордным.

Что касается объема предложения новых квартир, то на конец 2022-го он составлял чуть более 100 апартаментов в четырех новостройках. По сравнению с 2021 годом отрицательная динамика показателя составила 19 процентов. Специалисты отметили, что предложение новых высокобюджетных лотов в Сочи ограничено за счет небольшого числа проектов в этом ценовом сегменте. При этом, по их словам, оно отличается достаточным разнообразием — для покупки доступны как небольшие студии, так и объекты метражом в 300-600 «квадратов».

Эксперты отметили, что клиенты приобретают элитную недвижимость в Сочи как для собственного проживания, так и в качестве инвестиции для сдачи в аренду. Они добавили, что возможный рост спроса по причине ограничения на передвижения по миру и санкций будет сдерживаться за счет очень высоких цен.

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«В 2023 году Сочи по-прежнему будет основным "городом спроса" среди покупателей элитного жилья. При этом ожидается активное развитие смежных сегментов и локаций в связи с высокими ценами и постепенным насыщением рынка. Например, сейчас активно развивается формат реконструкции советских санаториев, которые преобразуют в апарт-отели для дальнейшей продажи. Также высока вероятность появления новых качественных проектов за пределами Сочи в таких локациях, как Лазаревское, Якорная Щель, Лоо, Туапсе и другие. Одним из важных факторов развития может стать строительство новой трассы "Южный кластер", скоростной автомобильной дороги по маршруту Горячий Ключ — Адлер», — рассказала региональный директор департамента консалтинга и аналитики NF Group Ольга Широкова.

В феврале аналитики компании «ОНИКС-Недвижимость» пришли к выводу, что список российских городов с самым высоким спросом на жилье в Сочи по итогам января-февраля 2023 года возглавила Москва.

Полина Кислицына
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