Путин назначил Дмитрия Грибкова помощником секретаря Совбеза
Президент Путин назначил Дмитрия Грибкова помощником секретаря Совбеза России
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Грибкова помощником секретаря Совета безопасности страны. Об этом говорится в соответствующем документе, который опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить Грибкова Дмитрия Геннадьевича помощником секретаря Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в указе главы государства.
На данный момент секретарем Совбеза России является Николай Патрушев. По данным на сайте органа, у него есть несколько помощников, а также заместителей.
6 февраля Путин назначил Рашида Нургалиева новым первым заместителем секретаря Совета безопасности страны. С 30 марта 2013 года эту должность занимал Юрий Аверьянов, глава государства освободил его от обязанностей 1 февраля