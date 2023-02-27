Президент Путин назначил Дмитрия Грибкова помощником секретаря Совбеза России

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Грибкова помощником секретаря Совета безопасности страны. Об этом говорится в соответствующем документе, который опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Грибкова Дмитрия Геннадьевича помощником секретаря Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в указе главы государства.

На данный момент секретарем Совбеза России является Николай Патрушев. По данным на сайте органа, у него есть несколько помощников, а также заместителей.

6 февраля Путин назначил Рашида Нургалиева новым первым заместителем секретаря Совета безопасности страны. С 30 марта 2013 года эту должность занимал Юрий Аверьянов, глава государства освободил его от обязанностей 1 февраля