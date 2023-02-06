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13:59, 6 февраля 2023Россия

Путин назначил нового первого заместителя секретаря Совбеза

Президент Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза России

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева новым первым заместителем секретаря Совета безопасности страны. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 6 февраля.

«Назначить Нургалиева Рашида Гумаровича первым заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — указано в документе.

С 30 марта 2013 года эту должность занимал Юрий Аверьянов, глава государства освободил его от обязанностей 1 февраля. Нургалиев свыше 10 лет занимал пост заместителя секретаря Совбеза, а с 2004 по 2012 год возглавлял МВД России.

В свою очередь, заместителем секретаря стал Алексей Шевцов.

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Евгения Куликова
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