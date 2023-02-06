Путин назначил нового первого заместителя секретаря Совбеза
Президент Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза России
Президент России Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева новым первым заместителем секретаря Совета безопасности страны. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 6 февраля.
«Назначить Нургалиева Рашида Гумаровича первым заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — указано в документе.
С 30 марта 2013 года эту должность занимал Юрий Аверьянов, глава государства освободил его от обязанностей 1 февраля. Нургалиев свыше 10 лет занимал пост заместителя секретаря Совбеза, а с 2004 по 2012 год возглавлял МВД России.
В свою очередь, заместителем секретаря стал Алексей Шевцов.