Путин назначил нового заместителя секретаря Совбеза России

Путин назначил на должность заместителя секретаря Совбеза России Алексея Шевцова

Президент России Владимир Путин назначил на должность заместителя секретаря Совбеза Алексея Шевцова. Указ главы государства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее этот пост занимал Рашид Нургалиев. 6 февраля указом президента он был назначен на место первого заместителя секретаря Совета безопасности.

1 февраля Путин уволил с позиции первого замсекретаря Совбеза Юрия Аверьянова в связи с истечением контракта и переходом на новую работу. Позже стало известно, что бывший госслужащий займет должность помощника председателя партии «Единая Россия».

Кроме того, 20 января президент снял с поста помощника секретаря Совбеза Алексея Павлова. В октябре 2022 года госслужащий написал статью, в которой заявил, что власти Украины превратились в «воинствующих фанатиков», чьи взгляды прямо противоположны взглядам «нормальных людей». Среди примеров «ненормальных» взглядов Павлов приводил и любавичский хасидизм. Позднее секретарь Совбеза Николай Патрушев принес извинения за слова своего помощника.

