Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:09, 6 февраля 2023Россия

Путин назначил нового заместителя секретаря Совбеза России

Путин назначил на должность заместителя секретаря Совбеза России Алексея Шевцова
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил на должность заместителя секретаря Совбеза Алексея Шевцова. Указ главы государства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее этот пост занимал Рашид Нургалиев. 6 февраля указом президента он был назначен на место первого заместителя секретаря Совета безопасности.

1 февраля Путин уволил с позиции первого замсекретаря Совбеза Юрия Аверьянова в связи с истечением контракта и переходом на новую работу. Позже стало известно, что бывший госслужащий займет должность помощника председателя партии «Единая Россия».

Кроме того, 20 января президент снял с поста помощника секретаря Совбеза Алексея Павлова. В октябре 2022 года госслужащий написал статью, в которой заявил, что власти Украины превратились в «воинствующих фанатиков», чьи взгляды прямо противоположны взглядам «нормальных людей». Среди примеров «ненормальных» взглядов Павлов приводил и любавичский хасидизм. Позднее секретарь Совбеза Николай Патрушев принес извинения за слова своего помощника.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В Турции зафиксировано новое землетрясение
Стало известно о землетрясении в Армении
Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 371
«Аватар 2» обогнал «Титаник» и стал третьим самым кассовым фильмом в истории
Стало известно о прогрессирующей гангрене у Костомарова
В Грузии почувствовали толчки от землетрясения в Турции
СБУ выдвинула обвинения гендиректору РЖД
Названо число погибших в результате землетрясения в Сирии
Николая Сванидзе госпитализировали
Генпрокуратура потребовала признать террористическим «Легион «Свобода России»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.