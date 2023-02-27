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20:27, 27 февраля 2023Бывший СССР

В Литве несколько человек возложили цветы к российскому танку

В Вильнюсе начали расследование после возложения цветов и драки возле российского танка

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Литовская полиция начала расследование по фактам возложения цветов и драки возле выставленного в Вильнюсе российского танка. Об этом сообщает портал LRT.

Как заявили очевидцы, в прошедшие выходные к привезенной с Украины технике на автомобиле подъехали несколько человек, после чего возложили к танку красные гвоздики и зажгли рядом свечу. Литовские правоохранители намерены выяснить, демонстрировали ли участники возложения символику «нацистских, коммунистических, тоталитарных и авторитарных режимов».

В полиции также рассказали о словесной перепалке, которая произошла утром в воскресенье, 26 февраля, между двумя мужчинами из-за возложенных цветов на Кафедральной площади. Один из них ударил другого, из-за чего последний упал на землю. В настоящий момент силовики устанавливают личность нападавшего и выясняют, возлагал ли пострадавший цветы или высказывал свое возмущение по этому поводу.

Ранее сообщалось, что проукраинские активисты установили в центре Берлина подбитый ржавый танк, дуло которого было направлено в сторону посольства России. Позднее жители Берлина возложили к нему цветы. По мнению российских дипломатов, акция активистов оказалась провокацией и «не встретила понимания, поддержки и сочувствия германских граждан».

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Алевтина Запольская
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