В посольстве России прокомментировали реакцию немцев на провокацию с танком

Посольство России в ФРГ: немцы не оценили провокацию с танком в Берлине в годовщину СВО

В посольстве России прокомментировали реакцию жителей Германии на провокацию с установкой подбитого танка у здания посольства РФ в Берлине. Заявление опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

По словам российских дипломатов, акция, приуроченная к годовщине начала специальной военной операции (СВО) на Украине, не получила должного отклика немцев.

«Провокация с установкой у стен посольства России в Берлине подбитого российского танка не встретила понимания, поддержки и сочувствия германских граждан», — сказано в комментарии посольства.

Жители Берлина превратили провокацию украинцев в мирный протест и завалили ржавый танк сотнями цветов. Один из участников акции выразил мнение, что граждане украсили танк розами, чтобы правительство Германии начало мирные переговоры.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посчитала, что акции на Западе в поддержку Киева сыграли против организаторов. «Большая часть из этих денег была разворована. На остаток слепили инсталляций — и получилось настолько бездарно, что сыграло против них самих же», — высказалась она.