Захарова заявила, что акции на Западе в поддержку Киева сыграли против организаторов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что акции на Западе в поддержку Киева сыграли против организаторов. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, режим президента Украины Владимира Зеленского потратил миллионы на мероприятия по всему миру в годовщину начала специальной военной операции (СВО), однако большую часть денег разворовали.

«Большая часть из этих денег была разворована. На остаток слепили инсталляций — и получилось настолько бездарно, что сыграло против них самих же», — высказалась Захарова.

Ранее сообщалось, что жители Берлина сорвали акцию украинских активистов в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), превратив ее в мирный протест. Организаторы акции установили в центре Берлина подбитый ржавый танк, направив его дуло в сторону посольства России. Активисты утверждают, что техника якобы принадлежит российским войскам.