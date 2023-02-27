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16:54, 27 февраля 2023Путешествия

Туристов предупредили об опасности землетрясения на популярных курортах Турции

Геолог Тюйсюз: Измир, Мугла и Анталья входят в зону риска следующего землетрясения

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Геолог и ученый, член Турецкой ассоциации геологов-нефтяников и Турецкого национального комитета инженерной геологии Окан Тюйсюз (Okan Tüysüz) предупредил туристов об опасности землетрясения на популярных курортах Турции. Об этом пишет Habertürk.

По словам эксперта, всего в число опасных районов на линии сейсмического разлома входят 45 провинций республики. Так, в зону риска следующего землетрясения попали востребованные у отдыхающих направления — Измир, Мугла, Анталья, Стамбул.

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При этом отмечается, что точное местоположение большинства разломов неизвестно, в связи с чем предсказать конкретные места, находящиеся в наибольшей опасности, сложно.

Ранее академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко предупредил россиян о новой угрозе для здоровья во время отдыха в Турции — холере. По его словам, пандемия холеры коснулась уже 31 страны, а после землетрясения затронула и Турцию.

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Валентина Процкова
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