Появились кадры боя в Угледаре глазами российского морпеха

В сети опубликовали кадры боя за частный дом в Угледаре ДНР глазами российского морпеха

Появились кадры боя в Угледаре Донецкой народной республики (ДНР), их публикует Telegram-канал Zvezdanews.

На них видно, как российское подразделение производит высадку из транспортного средства и вступает в бой. Матросы постоянно коммуницируют друг с другом, штурмуя дом.

На видео также запечатлены работа пулеметчика, постановка дымовой завесы. Происходящее сопровождается непрекращающимися звуками выстрелов и взрывов.

Ранее российский командир взвода с позывным Камыш заявил, что штурм Угледара осложняется особенностями местности. По его словам, пересеченная местность и перепады высот осложняют применение бронетехники и упрощают задачу обороняющимся.