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10:34, 27 февраля 2023Бывший СССР

Появились кадры боя в Угледаре глазами российского морпеха

В сети опубликовали кадры боя за частный дом в Угледаре ДНР глазами российского морпеха

Появились кадры боя в Угледаре Донецкой народной республики (ДНР), их публикует Telegram-канал Zvezdanews.

На них видно, как российское подразделение производит высадку из транспортного средства и вступает в бой. Матросы постоянно коммуницируют друг с другом, штурмуя дом.

На видео также запечатлены работа пулеметчика, постановка дымовой завесы. Происходящее сопровождается непрекращающимися звуками выстрелов и взрывов.

Ранее российский командир взвода с позывным Камыш заявил, что штурм Угледара осложняется особенностями местности. По его словам, пересеченная местность и перепады высот осложняют применение бронетехники и упрощают задачу обороняющимся.

Алевтина Запольская
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