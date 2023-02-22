Российский командир взвода рассказал о трудностях продвижения под Угледаром

Российский командир взвода с позывным Камыш объяснил трудность штурма Угледара местностью

Штурм Угледара в Донецкой народной республике (ДНР) осложняется особенностями местности. Об этом рассказал российский командир взвода с позывным Камыш военному корреспонденту проекта WarGonzo.

«Пересеченная местность, балки, высоты, то есть здесь затруднено применение бронетехники. А пехоте приходится преодолевать естественные препятствия», — объяснил трудность продвижения офицер, отметив, что перепады высот в районе Угледара достигают 30 метров.

Ранее российская армия на южно-донецком направлении нанесла огневое поражение по скоплениям силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.