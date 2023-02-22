Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:33, 22 февраля 2023Бывший СССР

Российский командир взвода рассказал о трудностях продвижения под Угледаром

Российский командир взвода с позывным Камыш объяснил трудность штурма Угледара местностью

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Штурм Угледара в Донецкой народной республике (ДНР) осложняется особенностями местности. Об этом рассказал российский командир взвода с позывным Камыш военному корреспонденту проекта WarGonzo.

«Пересеченная местность, балки, высоты, то есть здесь затруднено применение бронетехники. А пехоте приходится преодолевать естественные препятствия», — объяснил трудность продвижения офицер, отметив, что перепады высот в районе Угледара достигают 30 метров.

Ранее российская армия на южно-донецком направлении нанесла огневое поражение по скоплениям силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Аксенов заявил о поддержке Путиным идеи построить линию обороны в Крыму
«Одноклассники» подвели итоги работы игровой платформы
Россиянка нашла трехлетнего сына мертвым в наполненной ванне
Врач опроверг распространенный миф о сахарном диабете
Фанаты сравнили брови Риты Оры на обложке глянца с гусеницами
Госдума приняла в I чтении проект об обороте оружия на новых территориях России
У отвечавшего за безопасность сгоревшей гостиницы нашли многомиллионный долг
Американский генерал призвал украинцев брать Крым
Heineken объяснил продолжение работы в России
Школьник из Дагестана поспорил с братом и умер после удара током
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.