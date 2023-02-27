Бывшего российского следователя осудили за кражу сейфа с вещдоками

Суд в Казани дал бывшему следователю 6,5 года колонии за кражу сейфа с вещдоками

Вахитовский районный суд Казани приговорил бывшего следователя-криминалиста СК Марата Шакирова к 6,5 года колонии общего режима по делу о краже сейфа из здания следственного отдела. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает РИА Новости.

Экс-следователя признали виновным по части 4 статьи 158 («Кража в особо крупном размере») и статье 327 («Подделка документов») УК РФ. Следствие и суд установили, что в ночь на 4 октября 2021 года Шакиров вместе с подельниками проникли в кабинет управления СК, откуда похитили металлический сейф с более чем 14,6 миллиона рублей. Деньги были вещдоком по уголовному делу известного татарского бизнесмена.

Ранее сообщалось, что Вахитовский районный суд Казани дал трем другим участникам похищения денег из управления СК — Никите Карабаеву, Данилу Елинсону и Руслану Нургалиеву — по три года колонии общего режима.