Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:03, 13 февраля 2023Силовые структуры

Троим похитителям 15 миллионов рублей из сейфа СК Татарстана огласили приговор

В Казани суд дал по 3 года колонии троим похитителям 15 миллионов рублей из СК Татарстана

Фото: Shutterstock

Вахитовский районный суд Казани дал по 3 года колонии общего режима трем участникам похищения 15 миллионов рублей из отдела по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета России (СКР) по Татарстану. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает ТАСС.

Никита Карабаев, Данил Елинсон и Руслан Нургалиев признаны виновными по делу об ограблении. Следствие и суд установили, что в ночь на 4 октября 2021 года трое осужденных вместе с подельником Дживаном Мхитаряном и старшим следователем-криминалистом Маратом Шакировым проникли в здание СК, заклеили объективы камер видеонаблюдения и вскрыли сейф, где хранилась крупная сумма. Деньги были вещественными доказательствами по делу известного татарского бизнесмена. По одной из версий, настоящей целью воров были материалы уголовного дела в отношении бизнесмена, которые также были похищены.

Четверых фигурантов задержали 6 октября 2022 года в Альметьевске. Мхитаряну удалось скрыться, в настоящее время он находится в розыске. Шакиров ожидает приговор.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 11 годам альфонса за хищение 10 миллионов рублей у пяти жительниц Хабаровска.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
В МОК объяснили обоснованность допуска россиян к турнирам
В московском районе Свиблово открыли новую поликлинику
Названы самые мощные смартфоны в мире
Глава Мюнхенской конференции назвал ошибкой поддержку «Северного потока 2»
Стал известен гонорар Махачева за бой с Волкановски
Москвичи бросились скупать один вид жилья
Даня Милохин продал розовый Maybach за миллионы рублей
В Госдуме раскрыли подробности подготовки к посланию Путина
В НАТО назвали дату обсуждения поставок истребителей Украине
Украинка показала лицо до и после несения макияжа и удивила подписчиков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.