Троим похитителям 15 миллионов рублей из сейфа СК Татарстана огласили приговор

В Казани суд дал по 3 года колонии троим похитителям 15 миллионов рублей из СК Татарстана

Вахитовский районный суд Казани дал по 3 года колонии общего режима трем участникам похищения 15 миллионов рублей из отдела по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета России (СКР) по Татарстану. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает ТАСС.

Никита Карабаев, Данил Елинсон и Руслан Нургалиев признаны виновными по делу об ограблении. Следствие и суд установили, что в ночь на 4 октября 2021 года трое осужденных вместе с подельником Дживаном Мхитаряном и старшим следователем-криминалистом Маратом Шакировым проникли в здание СК, заклеили объективы камер видеонаблюдения и вскрыли сейф, где хранилась крупная сумма. Деньги были вещественными доказательствами по делу известного татарского бизнесмена. По одной из версий, настоящей целью воров были материалы уголовного дела в отношении бизнесмена, которые также были похищены.

Четверых фигурантов задержали 6 октября 2022 года в Альметьевске. Мхитаряну удалось скрыться, в настоящее время он находится в розыске. Шакиров ожидает приговор.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 11 годам альфонса за хищение 10 миллионов рублей у пяти жительниц Хабаровска.