Задержаны укравшие 15 миллионов рублей и дело из сейфа следователя в Татарстане

ФСБ и МВД задержали укравших 15 миллионов рублей и уголовное дело из сейфа СКР Татарстана

Сотрудники ФСБ и МВД задержали подозреваемых в краже 15 миллионов рублей и уголовного дела из сейфа отдела по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета России (СКР) по Татарстану. Об этом сообщает «Татар-информ».

Злоумышленников нашли в Альметьевске. Другие подробности пока неизвестны.

5 октября стало известно, что в Татарстане неизвестные украли из сейфа деньги и материалы дела. Кража была совершена в ночь на 4 октября. Воры в масках проникли в здание отдела, заклеили объективы камер видеонаблюдения и вскрыли сейф. Достоверно неизвестно, что именно было главной целью преступников — деньги или документы.

По одной из версий, 15 миллионов рублей, находившиеся в сейфе, были вещдоком по делу известного татарского бизнесмена. Сам сейф стоял в кабинете заместителя начальника отдела СКР. По другой версии, главной целью воров были документы — материалы уголовного дела, без которых судебный процесс пришлось отложить. Официальных комментариев по поводу кражи на данный момент не поступало.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя республиканского управления ведомства доложить о ходе расследования кражи.