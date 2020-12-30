Российский следователь устроил смертельное ДТП после увольнения

В Республике Татарстан 26-летнему бывшему сотруднику Следственного комитета России (СКР) предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает региональное управление СКР.

По версии следствия, вскоре после увольнения из правоохранительных органов бывший российский следователь, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сел за руль своей легковушки и совершил ДТП, врезавшись в боковую часть такси. Находившаяся в салоне 17-летняя девушка получила тяжелые травмы, ее доставили в больницу, где она, не приходя в сознание, скончалась.

Хотя обвиняемый был уволен со службы, по инициативе следственного управления уголовное дело было передано в производство отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Татарстану. В ведомстве отметили, что бывший сотрудник СКР не уйдет от ответственности. Обвиняемый уже признал свою вину в полном объеме.