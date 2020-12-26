Водитель автобуса погиб в ДТП в Новосибирской области

Один человек погиб, еще девять пострадали при столкновении рейсового автобуса ПАЗ и грузовика DAF в Новосибирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

ДТП произошло утром в субботу, 26 декабря, на 108 км автодороги Р-256. Автобус, в котором находилось менее 15 человек, двигался из села Ярки в село Майское и столкнулся под Новосибирском с грузовиком. От полученных травм на месте скончался водитель автобуса 1965 года рождения.

Пострадавшие доставлены в медучреждение. Как сообщили в пресс-службе Минздрава региона, трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, шесть — в тяжелом.

Накануне на 247-м километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области произошло ДТП с рейсовым автобусом. По предварительной версии, водитель автобуса мог уснуть за рулем. Из 26 человек, которые находились в автобусе, четверо погибли, в том числе водитель. Один из пострадавших, 10-летний мальчик, был доставлен в центр доктора Рошаля и лишился трех конечностей. Всего в аварии пострадали 11 человек. Возбуждено уголовное дело.