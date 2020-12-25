Мальчик лишился трех конечностей после ДТП с рейсовым автобусом под Рязанью

10-летний мальчик, которого забрали в Москву в центр доктора Рошаля после ДТП с рейсовым автобусом под Рязанью, лишился трех конечностей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

Состояние ребенка оценивалось как крайне тяжелое, вечером в пятницу его забрали в Москву в центр доктора Рошаля. Всего в аварии пострадали 11 человек, из них трое, в том числе 10-летний мальчик и девушка 17 лет, были доставлены в реанимацию.

«Жизни взрослых пациентов ничего не угрожает. Среди четырех детей один тяжелый, двое средней степени тяжести, один с легкими травмами. Еще один ребенок находился в крайне тяжелом состоянии. Это мальчик 10 лет, у него сочетанная травма скелета, ампутация трех конечностей на разных уровнях», — уточняется в сообщении.

Как заявил министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий, врачи проявили высочайший профессионализм при перевозке ребенка с места ДТП и транспортировке в ОДКБ. Он отметил, что состояние мальчика удалось стабилизировать, когда это казалось «практически невозможным».

ДТП случилось 25 декабря на 247-м километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области. По предварительной версии, водитель автобуса мог уснуть за рулем. Из 26 человек, которые находились в автобусе, четверо погибли, в том числе водитель. По данным полиции, пострадали 11 человек с возрасте от 7 до 48 лет. В Следственном комитете сообщили о 13 пострадавших, в том числе несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет.

По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц».