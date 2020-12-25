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Три человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Рязанью

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Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

По меньшей мере три человека погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом под Рязанью. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, передает РИА Новости.

Авария произошла на 247 километре трассы Р-22 на территории Скопинского района Рязанской области: опрокинулся рейсовый автобус «Москва–Волгоград». В нем находились 26 человек, в том числе два водителя.

По данным МЧС, в результате происшествия погибли три человека, пострадали еще 12. Единая дежурно-диспетчерская служба сообщала о четырех погибших и 13 пострадавших, из которых трое — дети.

Заведующий отделением территориального Центра медицины катастроф Сергей Кузьминов рассказал, что трое пострадавших находятся в реанимации, среди них ребенок.

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