Названа возможная причина аварии с рейсовым автобусом под Рязанью

Пресс-служба МВД в Рязанской области назвала возможную причину аварии с рейсовым автобусом под Рязанью. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, передает РИА Новости.

По данным полиции, за рулем в момент ДТП был 32-летний житель Волгоградской области. Не справившись с управлением, он съехал в кювет, из-за чего автобус опрокинулся. На данный момент по факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Авария произошла около 03:00 по московскому времени на 247-м километре трассы Р-22 на территории Скопинского района Рязанской области. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя.

По данным УМВД, погибли три человека: двое мужчин, в том числе водитель, и женщина. Пострадали 11 человек. Трое пострадавших находятся в реанимации, среди них двое несовершеннолетних.