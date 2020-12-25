Россия
 
Последние новости
Генштаб предупредил о риске кибератак на ядерные объекты
Ученые объяснили нежелание заниматься сексом до Рождества
«Роскосмос» подал иск к производителю «Союзов» на 4,7 миллиардов рублей
Назван самый распространенный способ подделки российских паспортов
Гигантские очереди из отдыхающих в Сочи попали на видео и возмутили местных
Обнаружены следы колоссального цунами
Три человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Рязанью
Дом известного австралийского авантюриста выставили на продажу
Жестокий розыгрыш родителей довел детей до истерики
Новости партнеров
Прослушать новость

Названа возможная причина аварии с рейсовым автобусом под Рязанью

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: МЧС России

Пресс-служба МВД в Рязанской области назвала возможную причину аварии с рейсовым автобусом под Рязанью. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, передает РИА Новости.

По данным полиции, за рулем в момент ДТП был 32-летний житель Волгоградской области. Не справившись с управлением, он съехал в кювет, из-за чего автобус опрокинулся. На данный момент по факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Авария произошла около 03:00 по московскому времени на 247-м километре трассы Р-22 на территории Скопинского района Рязанской области. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя.

По данным УМВД, погибли три человека: двое мужчин, в том числе водитель, и женщина. Пострадали 11 человек. Трое пострадавших находятся в реанимации, среди них двое несовершеннолетних.

Предыстория: Три человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Рязанью
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Три человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Рязанью
Автомобиль с правительственными номерами попал в ДТП в Москве
Российский полицейский устроил на трассе ДТП с пятью погибшими