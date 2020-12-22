Автомобиль с правительственными номерами попал в ДТП в Москве

Автомобиль с правительственными номерами попал в ДТП в центре Москвы. Видео произошедшего опубликовано в Telegram-канале «112».

Участниками ДТП на улице Валовой стали три автомобиля, у одного из которых были правительственные номера. По информации канала, возможной причиной произошедшего стало то, что водитель не выдержал безопасную дистанцию. Предполагается, что попавшим в аварию автомобилем пользуется заместитель главы Росгвардии. В салоне на момент ДТП его не было.

Информацию об аварии подтвердил источник РИА Новости в правоохранительных органах. По его словам, в результате никто не пострадал.

В ноябре в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве пострадал вице-премьер Алексей Оверчук. По информации источника в правооранительных органах, ДТП спровоцировал водитель автомобиля «Таврия», выехавший на разделительную полосу. Он не справился с управлением и столкнулся с BMW Оверчука, а также с Nissan.