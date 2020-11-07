Раскрыто состояние пострадавшего в ДТП вице-премьера Оверчука

Вице-премьер Алексей Оверчук, пострадавший в аварии на Кутузовском проспекте в Москве, находится в стабильном состоянии. Об этом его пресс-секретарь Андрей Матвеев сообщил РИА Новости.

«Состояние Алексея Логвиновича стабильное. В ближайшие дни он будет находиться под контролем врачей», — подчеркнул Матвеев. Он уточнил, что у политика сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.

Авария произошла в пятницу, 6 ноября, около 20:30. По информации источника в правооранительных органах, ДТП спровоцировал водитель автомобиля «Таврия», выехавший на разделительную полосу. Он не справился с управлением и столкнулся с BMW Оверчука, а также с Nissan. От удара у машины вице-премьера оторвало заднее колесо, а сам автомобиль развернуло поперек дороги.

Оверчук занимает должность заместителя председателя правительства России с 21 января 2020 года. До этого он работал заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.