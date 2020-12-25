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Стало известно состояние пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом под Рязанью

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Место происшествия
Место происшествия
Кадр: МЧС России

Трое пострадавших в аварии с рейсовым автобусом под Рязанью находятся в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом, заявил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий. Его слова передает РИА Новости.

Семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, добавил он.

ДТП случилось на на 247-м километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области. Из 26 человек, которые находились в автобусе, четверо погибли, в том числе водитель. По данным полиции, пострадали 11 человек с возрасте от семи до 48 лет. В Следственном комитете сообщили о 13 пострадавших, в том числе несовершеннолетних в возрасте от семи до 17 лет.

Всех пострадавших доставили в в Скопинский межрайонный медицинский центр, далее — в областную детскую и взрослую больницы Рязани. По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц».

Ранее сообщалось, что водитель автобуса мог уснуть за рулем.

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