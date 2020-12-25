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Число погибших в аварии с рейсовым автобусом под Рязанью выросло

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Фото: МВД России

Количество погибших в результате ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

Ранее сообщалось о трех погибших. Тело четвертого было найдено после того, как опрокинувшийся автобус поставили на колеса.

По данным полиции, за рулем в момент ДТП был 32-летний житель Волгоградской области. По одной из версий, он не справился с управлением, по другой — уснул за рулем. Перед рейсом он прошел медицинское освидетельствование.

Авария произошла около 03:00 по московскому времени на 247-м километре трассы Р-22 на территории Скопинского района Рязанской области. В автобусе, следовавшем из Москвы в Волгоград, находились 24 пассажира и двое водителей. Пострадали 11 человек, из них пятеро детей. Трое получивших травмы находятся в реанимации, среди них двое несовершеннолетних.

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