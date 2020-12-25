Описаны тяжелейшие травмы выжившего в аварии автобуса под Рязанью ребенка

В аварии с рейсовым автобусом Москва — Волгоград под Рязанью выживший мальчик получил тяжелейшие травмы — он лишился обеих ног и руки. Об этом сообщили в Областной клинической больнице региона, передает «Газета.Ru».

«Ребенок потерял большое количество крови и находился в травматическом шоке четвертой степени. Это самое тяжелое из возможных состояний», — описал состояние мальчика главный врач ОКБ Андрей Карпунин.

ДТП произошло на 247-м километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области. Из 26 человек, которые находились в автобусе, четверо погибли. В Следственном комитете сообщили о 13 пострадавших, в том числе несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет. По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц».