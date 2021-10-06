Появились подробности кражи миллионов и дела из сейфа следователя в Татарстане

Следователь организовал кражу 15 миллионов рублей из сейфа в управлении СКР по Татарстану

К краже 15 миллионов рублей и материалов уголовного дела из сейфа отдела по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета России (СКР) по Татарстану оказался причастен следователь-криминалист. О появившихся подробностях преступления сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По его словам, подозреваемый является сотрудником отдела криминалистики республиканского управления СКР, подполковником юстиции. Ему вменяется организация преступления.

Следователя, пытавшегося уехать из Татарстана, задержали поздним вечером 5 октября на трассе М-7.

Соучастниками кражи являются четверо жителей города Альметьевск. Троих силовики поймали по месту жительства. Четвертого подельника разыскивают. У него должны находиться похищенные из сейфа миллионы.

Ранее 6 октября стало известно о задержании воров, которые в ночь на 4 октября вынесли из сейфа отдела СКР в Казани вещественные доказательства — деньги и документы. Преступники в масках проникли в здание отдела, заклеили объективы камер видеонаблюдения и вскрыли сейф.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя республиканского управления ведомства доложить о ходе расследования кражи.